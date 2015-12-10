صبرى عبادة ردا على سالم عبد الجليل: "فيس بوك" مباح شرعا و"منة" من الله

رفض الدكتور صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، وموقفة من الشات بين الولد والبنت على "فيس بوك" باعتباره درجة من درجات الزنا، موضحاً أن كلام سالم عبد الجليل مجرد رأى شخصى، لا يحمل أى فتوى أو رأى دينى.

وقال وكيل الأوقاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، إن "الله منحنا قنوات التواصل الاجتماعى، وأصبحت الآن عصرية يستطيع الانسان يتواصل مع أخوه الانسان عبرها، وهذه منة من الله عز وجل وتكنولوجيا حديثة يستخدمها الانسان لمعرفة عقول الآخرين".

وطمأن "عبادة" الشباب قائلاً :" كلمة الشيخ سالم من شخص وليست فتوى أو رأى دينى، والتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعى مباح شرعاً".

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