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رئيس الزمالك لـ"دريم": الانترنت "باب للشيطان" وداعش تستغله فى تجنيد الشباب

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رئيس الزمالك لـ"دريم": الانترنت "باب للشيطان" وداعش تستغله فى تجنيد الشباب رئيس الزمالك لـ"دريم": الانترنت "باب للشيطان" وداعش تستغله فى تجنيد الشباب
قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، إنه رغم اختلافه مع الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، فى بعض الأحيان، إلا أنه يؤيد رأيه فى أن مواقع التواصل الاجتماعى درجة من درجات الزنا، قائلاً" الشيطان يفتح بابه من الانترنت و مقدمات الزنا تبدأ من خلاله ويُستغل فى الاستغلال و الابتزاز".

وأوضح رئيس الزمالك، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على فضائية "دريم"، أنه أصدر قرارا بمنع لاعبى القلعة البيضاء من استخدام مواقع التواصل الإجتماعى و الانترنت، مشيراً إلى أنه توصل إلى وجود علاقات غير شرعية من خلال هذه المواقع، قائلاً "اللى اتعمل معاهم علاقات لما حصل الخلاف بعتولى.. كل مواقع التواصل الاجتماعى باب طين على البلد واللى خرب البلد .. داعش بتجند الشباب من خلال المواقع دى".
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