وزير الإعلام يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في حريق مبنى التلفزيون

وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي بتشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق في ملابسات الحريق ومعرفة الأسباب المؤدية إليه والتأكد من سلامة الموقع.

ويأتي هذا التوجيه عقب الحريق الذي اندلع صباح أمس، في عدد من تمديدات الكيابل الكهربائية بقبو أحد المباني التابعة للوزارة بالرياض قد تمت السيطرة عليه في وقت قصير وأخمدت النيران ولله الحمد.

وقد عبر معالي وزير الثقافة والإعلام عن شكره لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر على سرعة مباشرة الحريق.

من جهة اخرى نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض بالسيطرة على حريق اندلع في مبنى وزارة الثقافة والإعلام صباح أمس، وتم إخلاء عدد من الموظفين في مبنى التلفزيون، وذكر موقع الدفاع المدني أن الحريق اندلع في " قبو" المبنى التابع لتلفزيون.

وذكرت مصادر مطلعة ل " الرياض" انتقال بث القناة الثقافية والاقتصادية الى أستديوهات جدة فور وقوع الحريق.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام د. سعود بن صالح كاتب، أن حريقا محدودا وقع إثر التماس كهربائي في الغرفة الخاصة بالكابلات الكهربائية، نتج عنه ظهور أعمدة الدخان الى مباني التلفزيون، وتعاملة معه فرق الدفاع المدني فور حدوثه.

الدفاع المدني: إصابة ست حالات باختناق جراء تصاعد الأدخنة

ومن جهته قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بالرياض أخمدت حريق محدود اندلع في احد المباني التابعه لوزارة الثقافة والإعلام بحي الوشام حيث تلقت غرفة القيادة والتوجيه للإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض بلاغ الساعه ١٠،٢٦ يفيد بوجود أدخنة بأحد المباني وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة الى الموقع ،حيث اتضح ان الحريق محدود في تمديدات كيابل كهربائية في قبو احد المباني وقد تم اخماد الحريق المحدود دون خسائر مادية او وفاة لاسمح الله، و ان هناك ٦ حالات اختناق بسيط عولجت بالموقع من قبل الهلال الاحمر وكان لطبيعة المواد المحترقة من كيابل بلاستيكية وفيبر سيب اثر كثافة الأدخنة . ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

بدوره قال المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق في احد مباني التلفزيون السعودي، وتم توجية 4 فرق إسعافيه واستجابة متقدمة والقيادة الميدانية حيث وجد في الموقع ثماني حالات وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ونقل حالتين متوسطة لمستشفى الشميسي بينما ست حالات اكتفوا بالعلاج في الموقع .