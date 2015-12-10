«نزاهة» تطلق حزمة خدمات إلكترونية لاستقبال البلاغات عبر الأجهزة الذكية

دشن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) د. خالد المحيسن، صباح أمس، التطبيق الالكتروني لاستقبال البلاغات عبر الأجهزة الذكية، وحسابين في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)؛ الأول للرد على الاستفسارات المتعلقة بالبلاغات واختصاصات ومهام الهيئة، والآخر حساب باللغة الانجليزية، وذلك على هامش الندوة التي نظمتها الهيئة احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق ( 9 ) ديسمبر من كل عام.

وأطلق رئيس (نزاهة) الحساب التفاعلي بتغريدة كتب فيها: «على بركة الله، نطلق الحساب التفاعلي لنزاهة مؤملين أن يكون إحدى قنوات التواصل الفاعلة مع المواطن والمقيم».

وأكد أن الهدف من تلك الخدمات الالكترونية هو تسهيل عملية استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين عن القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واستقبال الاقتراحات والملاحظات، وتيسير عملية التواصل ما بين الهيئة وجمهورها من خلال الحساب التفاعلي في تويتر (خدمات الاستفسار @nazaha_care)، وإبراز جهود المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عبر الحساب الآخر باللغة الانجليزية (@nazaha_en).

وتأتي هذه الخدمات لتنضم إلى قنوات الاتصال للهيئة، وهي الموقع الإلكتروني (نزاهة) www.nazaha.gov.sa>، والفاكس المخصص للبلاغات رقم 0112645555، والبريد الرسمي، على عنوانها: (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا حي الغدير الرياض 13311 2525 المملكة العربية السعودية)، والبرقية الهاتفية، والاتصال بالرقم الموحد (19991)، الذي يمكن عن طريقه تلقي المعلومات حول كيفية تقديم البلاغات، أو الاستفسارات المتعلقة بذلك.