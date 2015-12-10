د. سمر الحمود عضواً في اللجنة العالمية لتحكيم أبحاث السرطان

الرياض - محمد الحيدر

اختيرت استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. سمر بنت جابر الحمود من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية للانضمام للجنة العالمية لتحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان عبر دعوة رسمية تلقتها.وجاء ترشيح د. سمر الحمود نظير جهودها المميزة وخبرتها الكبيرة في هذا المجال، حيث تعد أول مرشح لهذا المنصب من منطقة الشرق الأوسط، وأول امرأة سعودية تحظى بعضوية هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها في مكتب الوكالة بمدينة (ليون) الفرنسية كل شهرين لمناقشة واعتماد الأبحاث المقدمة للوكالة.وتعد الوكالة الدولية لأبحاث السرطان الذراع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في مجال إجراء الأبحاث المرجعية العلمية الأساسية لأمراض السرطان سواء الأبحاث المخبرية أو السريرية أو الوبائية، وهي الجهة المعتمدة لإصدار تقارير السرطان الدورية بما تحتويه من توصيات تحديد مواقف وتوجهات منظمة الصحة العالمية للتعرف على مسببات السرطان ومدى انتشاره والخطط العالمية والإقليمية لمكافحته.الجدير بالذكر أن الدكتورة سمر الحمود تمتلك خبرة كبيرة في مجال سرطان القولون والمستقيم، وقد مُنحت لقب "استشارية فخرية زائرة" من مستشفى (سانت مارك) البريطاني العريق، وتعد عضواً فاعلاً في المجلس الاستشاري للمركز الخليجي لمكافحة السرطان، وناشطة في مجال الكشف المبكر على سرطان القولون والمستقيم،إضافة إلى دورها البارز في تعزيز الصحة والرفع من مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع. كما قامت بتنظيم عدد من اللقاءات العلمية والمؤتمرات مع عدد من المراكز الطبية العالمية في بريطانيا وأميركا الشمالية، والدخول في شراكات ثنائية لأول مرة في هذا المجال على المستوى الإقليمي.