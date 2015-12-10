تطبيق المملكة للحدود الشرعية خفض معدلات الجريمة

تواصلت جلسات أمس الأربعاء في فندق الانتركونتيننتال الأحساء فعاليات مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، ورعاية إعلامية ل"الرياض".

وجاءت الجلسة الأولى التي ترأسها وكيل جامعة الإمام للشؤون التعليمية د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود، بمشاركة الدكتور طارق بن عوده العودة بورقة علمية بعنوان (حفظ المال وأثره في تحقيق الأمن – دراسة حديثة موضوعية)، وأشار إلى أن الصدقة تحد من السرقة وتنقي المجتمع من الأحقاد والبغضاء، مبيناً أنه من أهم الأسباب في حفظ الأمن.

ونوهت عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام الدكتورة لمياء بنت سليمان الطويل في ورقتها العلمية التي حملت عنوان (الآفات التي تهدد حفظ الأمن الفكري في المجتمع السعودي)، على أن الأمن مطلب لكل الناس؛ فهو الذي يبعث الاستقرار والطمأنينة ويجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

أما عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الدكتورة عبير بنت عبدالعزيز التميمي بينت أن الرؤية الإسلامية جامعة لمقومات الأمن على صعيد الفرد والمجتمع الإنساني العام مشيرة إلى أن الحياة الإنسانية حق لكل إنسان بمقتضى التكريم الذي منحه الله تعالى للإنسان، وأكدت أن الشريعة الإسلامية قد أقرت حقوق الإنسان كضرورات إنسانية واجبة. فيما أشارت عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام الدكتورة منال بنت سليم الصاعدي من خلال ورقتها العلمية "أثر تطبيق الحدود في معدلات الجريمة - المملكة أنموذجاً" إلى الهدف من تطبيق الحدود الشرعية، وبيان الآثار المترتبة على عدم تطبيق الحدود الشرعية، والتعريف بالجريمة، وبيان الطرق التي سلكتها الشريعة الإسلامية لمكافحة الجريمة قبل وقوعها ومعالجتها إذا وقعت، إضافة إلى بيان أثر تطبيق المملكة للحدود الشرعية على انخفاض معدلات الجريمة فيها بالمقارنة بالدول الأخرى. وتناول رئيس قسم الشؤون الثقافية والتعليمية في دار زايد للثقافة الإسلامية بعجمان طارق بن محمد مظفر في ورقته "النظام السياسي في الإسلام وأثره في تحقيق الأمن" الطرق الشرعية في تنصيب الحاكم، وأثره في تحقيق الأمن، ومدى ارتباط الطرق المشروعة في تنصيب الحاكم مع مقاصد الشريعة الإسلامية إضافة إلى معرفة مدى الإخلال الأمني الذي ينشأ نتيجة عدم الالتزام بالطرق المشروعة في تنصيب الحاكم، لافتا إلى أن تنصيب الحاكم يعول عليه تطبيق كل أنظمة الإسلام، وأنه الأصل لمضي معايش الناس واستقرارهم. وفي الجلسة السابعة التي ترأسها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السابق د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل، شارك الدكتور عاصم بن عبدالله القريوتي ببحثٍ عن الغلو وأثره في زعزعة الأمن، حيث أجمل أهم أسباب الغلو في الجهل بالدين وأحكامه، والتعصب للمذهب أو لشخص أو لمنهج أو إمام، وقلة التوجيه والاهتمام ببيان خطر الغلو، وكذلك الاستماع إلى شبهات وإثارات من خلال مواقع وقنوات على غير النهج السوي، وخلص الباحث إلى عدد من التوصيات من أهمها: تدبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله وفهمها وفق نهج سلف الأمة، وضرورة تلقي العلم من أهله الموثوق بهم من ذوي النهج السديد. ولزوم قراءة سير الصحابة والسلف وما كانوا عليه، والعمل على ضوء ذلك، وضرورة البعد عن القنوات والمواقع غير المعروفة باستقامتها وسلامة فهمها للإسلام. وقدم د. محمد محمد سويلم الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والشريعة بالأحساء، بحثاً عنوانه: العدالة الإسلامية وأثرها في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، بين أن العدل ينعكس على تحقيق الأمن الشامل والكامل.

وفي ورقتها العلمية بعنوان: ضوابط تطبيق الحدود، بينت د. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم بيان الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند تطبيق الحدود؛ لتوضيح جانبي العدالة والرحمة بالمحدود مع حصول الزجر والردع مما يكون له أكبر الأثر في تحقيق الأمن، ونشر الأمان بين أفراد المجتمع. وشارك سعيد بن سالم الدرمكي بورقة بحثية عنوانها: مسؤولية الإمام في تحقيق الأمن الفكري في ضوء قاعدة تصرف الإمام مع الرعية منوط بالمصلحة، وتطرق لتطبيقها في مجال تحقيق الأمن الفكري في الدولة، وما الذي ينبغي على الإمام فعله مع رعيته لأجل تحقيق هذا المقصد.