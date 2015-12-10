عرعر: انطلاق برنامج «تصميم التدريس في ضوء التعليم النشط»

عرعر - جاسر الصقري، عيادة الجنيدي

دشن مدير عام التعليم في الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي مساء أول أمس البرنامج التدريبي "تصميم التدريس في ضوء التعلم النشط" بمشاركة 70 مشرفا ومشرفة تربوية على مستوى إدارات تعليم المملكة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في تعليم الحدود الشمالية بعرعر.

وقال خالد البراك مشرف عموم في وزارة التعليم بأنه في اطار وكالة التعليم بالوزارة تقام الورشة بتنظيم ورعاية الإدارة العامة للتعليم بالشمالية، والتي تتعلق بتصميم التدريس في إطار التعليم النشط، وتستهدف منسقي ومنسقات المشروع في الإدارات التعليمية بوزارة التعليم، وذلك من أجل نقل مخرجات هذه الورشة للميدان التربوي، وتتضمن أوراق وورش عمل من قطاعي البنين والبنات، ويصاحبها معرض للتعليم النشط، يتم من خلاله عرض منجزات المدارس في المنطقة، من أجل تبادل الخبرات ونقل الخبرات ونشر ثقافة المشروع.

من جانبه، أكد مدير تعليم الحدود الشمالية بأن مثل هذه البرامج والفعاليات تساهم في اثراء الميدان التعليمي بكل ما هو جديد في مجال التعليم ونقل كافة الخبرات والتجارب بين منسوبي التعليم بما يحقق أهداف الدولة في الاستثمار في بناء الإنسان، الذي يعتبر أولى اعتبارات التعليم في بلادنا، وإنشاء جيل يساهم في تنمية الموارد والإمكانيات وصناعة التميز والابتكار.