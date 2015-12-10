50 خبيراً يبحثون حقوق المريض في مؤتمر خليجي بالرياض

تستضيف المملكة المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية ووزارة الصحة السعودية وهيئة حقوق الإنسان، والمجلس الصحي السعودي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ومجلس الضمان الصحي التعاون والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحت رعاية وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، خلال الفترة من 19 إلى 21 جمادى الأولى المقبل في قاعة الملك فيصل للمؤتمر بفندق الانتركونتننتال بالرياض.

وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن المؤتمر يسلّط الضوء على الوضع الراهن لحقوق المريض والممارسات المرتبطة بها في المنشآت الصحية وتحسين الوعي بحقوق المريض من جهة المرضى وكذلك موظف المنشآت الصحية، وتحقيق شعار "المريض أولاً" بالمنشآت الصحية في النواحي التشريعية والعملية، ووضع إطار خليجي موحد من خلال إصدار "وثيقة الرياض لحقوق المريض".

وقال في تصريح صحفي: إن المؤتمر ولأول مرة سيخصص محورين أساسيين للمنظمات الدولية بصورة متكاملة هما الصحة العالمية والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية مما يوضح المكانة العلمية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية والدعم الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون نحو الشراكة وتعضيد أطر العمل المؤسسي مع الجهات العلمية المعتبرة لرسم رؤى علمية صحية وتحقيق الحقوق المنتظرة للمريض وتعزيز مفهوم الجودة الصحية الشاملة.

وأضاف أن المؤتمر يشتمل على عشر جلسات علمية تتضمن كل جلسة منها اربعة إلى خمسة متحدثين من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق المريض (أي ما يقارب 50 متحدثاً وخبيراً)، تبحث الوضع الراهن لممارسات حقوق المريض، ودور المنشآت الصحية وأعضاء الفريق الصحي وكذلك الجهات التنظيمية في تعميق مفهوم حقوق المريض، ودور المؤسسات التعليمية والمهنية والقانونية والتشريعات والقوانين والمواثيق وكذلك حقوق المريض وحقوق العاملين وحقوق الفئات الخاصة مثل مرضى السرطان وذوي الإعاقة، والنفسيين، والأمراض المزمنة، والحالات الميؤوس منها (التلطيفية).

وأشار إلى أن هناك جلسة خاصة عن حقوق المريض من المنظور الإسلامي تشارك فيها الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، كما أن هنالك جلسة حول الرعاية المتكاملة لحقوق المريض صحياً ونفسياً واجتماعياً وشرعياً وحقوق المريض في التغطية الصحية الشاملة، علاوة على جلسة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في تعضيد حقوق المريض"، أما الجلسة الأخيرة فهي بعنوان: "حقوق المريض في الطوارئ والكوارث والأوبئة والأمن والسلامة".

وسيعقد خلال المؤتمر جلسة علمية للدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن رئيس الجمعية العلمية السعودية الطبية الفقهية ووكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة تحت عنوان "العناصر القوية لنجاح برنامج حقوق المرضى في المنشآت الصحية".