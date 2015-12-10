إصابة شابين فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

>أفادت مصادر طبية فلسطينية أن شابين اثنين أصيبا فى القدم برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات الدائرة فى مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية بين الشبان وجنود الاحتلال.

وقالت المصادر الطبية، لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله الليلة، إن الشابين تم نقلهما إلى مستشفى حكومى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن طواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطينى قامت بتقديم العلاج ميدانيا للمصابين بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن المواجهات ما زالت مستمرة والتى اندلعت إثر قيام شباب بالهجوم على مستوطنين اثنين مما أدى إلى إصابتهما أحدهما إصابته خطيرة على مشارف مدينة طولكرم.

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