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محافظ سوهاج يشيد بدور مجلس "الأمومة والطفولة" فى المحافظة

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محافظ سوهاج يشيد بدور مجلس "الأمومة والطفولة" فى المحافظة محافظ سوهاج يشيد بدور مجلس "الأمومة والطفولة" فى المحافظة
أشاد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بالدور الذى يقوم به المجلس القومى للأموم والطفولة داخل المحافظة من خلال البرامج التى يقوم بتنفيذها لرعاية الأم والطفل السوهاجى، منها الحد من تسرب الأطفال من التعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى ورشة العمل التى عقدت بأحد الفنادق بمدينة سوهاج، حيث تم استعراض أهم إنجازات برنامج حقوق الأسرة والطفل.

كان المجلس القومى للأمومة والطفولة قد نظم دورة تدريبية للمسيرات العاملات بمشروع محو الأمية للدراسات بالوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة بالمنشأة وورشة عمل بمدرسة 25 يناير بمدينة أخميم للمعلمين والأخصائيين النفسيين عن الحد من التسرب.

وفى نهابة ورشة العمل قام المحافظ والدكتور علاء بكر مدير برنامج حقوق الأسرة والطفل والدكتور أكرم الزيات بالمجلس القومى للأمومة والطفولة بتكريم عدد من المسئولين عن برنامج حقوق الأسرة والطفل من قيادات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات، وذلك تقديرا لجهودهم فى تنفيذ الخطط الموضوعة نحو نشر ثقافة حقوق الطفل والأسرة وتشكيل لجان الحماية بالمحافظة.

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مصر 365