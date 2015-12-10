حظك اليوم برج الحمل الجمعة 11-12-2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>الإيحاءات العدوانية تسيطر على جميع المحادثات، احترس من ذلك واحترس من الأشخاص الذين لديهم موقف سلبى وعدوانى تجاهك وتجاه عملك، والطريقة الأفضل للتعامل مع هؤلاء هو أن تحدثهم بشكل مباشر وصريح حتى لا تترك الفرصة للقيل والقال.>مشاعرك اليوم قوية وإذا كنت تفكر فى كيفية تطويرها عليك فى البداية أن تتعرف عليها من قرب وتعترف بحقيقتها أمام نفسك لتتمكن من إدارتها، ابذل قصارى جهدك لأن تتعامل مع العلاقة بقلب مفتوح وعقلٍ واعِ فهذا هو مفتاح الحل لكل مشاكلك فى العلاقة العاطفية وستدرك فى النهاية أنها ليست معضلة.>ستلاحظ اليوم أن مستويات الطاقة لديك مرتفعة جدًا، وهو نتيجة طبيعية لحصولك على النوم الكافى فى الآونة الأخيرة. احرص على استغلال طاقتك هذه فى الحصول على بعض الهواء النقى وممارسة الرياضة وسترى بنفسك أن هذه المستويات العالية من الطاقة تستمر.>تتأكد الآن أن لعبة المنافسة على السلطة لم تحقق أى تقدم فى الفترة الأخيرة، لذا ربما حان الوقت لتغير اللعبة وتجرب المفاوضات والحلول الوسط بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا للمضى فى طريقك.>الوضع الحالى قد يكون مجرد مرحلة ولكن هذا هو الوقت المناسب لك لتعدل مسارك وتخفف من وتيرتك وتكون أقل عدوانية لتصبح أكثر سعادة.