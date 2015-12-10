حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 11-12-2015

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تتلقى ترقية أو مكافأة فى العمل، ويغمرك الشعور بالسعادة، استمتع بوقتك لأنك تعبت لتحقق هذا الإنجاز، ولكن دون أن تغتر، فالحفاظ على القمة أصعب بكثير من الوصول لها.>تشعر بالوحدة والبرد الشديد، وتحتاج إلى دخول شخص فى حياتك، افتح قلبك فهناك واحد من المحيطين بك ينتظرك وأنت لا تنظر إليه، وستأتيك المحبة من أقرب شخص منك.>تعانى بعض المتاعب الصحية بسبب القسوة على نفسك فى الأيام الماضية، حاول علاج المشكلة بسرعة حتى لا تتدهور صحتك وتؤثر على أدائك فى العمل. برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الأخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم الخميس، يتوقع علماء الفلك ارتفاع أسهمك عند العديد من الأشخاص، وزيادة قوتك فى مهنتك، ولكن احذر من الحسودين والمحيطين بك وتذكر أن عدوك هو ابن "كارك".

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