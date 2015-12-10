حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11-12-2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>المزاج المتقلب فى العمل سيتسبب لك فى الكثير من المشاكل، الفترة المقبلة ستكون سيئة للغاية حاول أن تتحلى بالصبر وتكف عن الشكوى وتعيد النظر فى طريقتك فى العمل ربما كانت المشكلة فى طريقتك فى النظر للأمور والتعامل مع كل شىء من منظورك الخاص فحسب.>لا يمكن أن نبحث عن الكمال ونتوقع أن نجد الشريك المثالى تمامًا والخالى من العيوب بشكل كامل دون أن نحاول نحن حتى أن نكون أشخاصًا جيدين، حاول أن تعيد النظر فى عيوبك قبل أن تشكو رفض الآخر لك، وكف عن التفكير فى الماضى فهذا لن يجدى شيئًا إلا المزيد من الفشل فى العلاقات العاطفية.>تفكيرك الدائم بأنك الضحية والمشاعر السلبية التى تحاصر نفسك بها تجعل مستويات التوتر تزداد ومتاعبك الجسدية المتعلقة بالصحة النفسية تتفاقم.>انظر للحياة بشكل إيجابى وتخلى عن بعض تشاؤمك وكف عن العادات الصحية والغذائية السيئة وستلاحظ تحسنًا قريبًا فى حالتك.>لا تتخل عن ذكائك فى التعامل مع الأخرين ولكن لا تتعامل معهم بتعالٍ، وأعد النظر فى استراتيجيتك فى التعامل مع الأخرين وحاول أن تتخلى عن طريقتك المعتادة فى الهروب من المشكلات بدلاً من مواجهتها لأن هذه الطريقة تفاقم مشكلاتك بدلا من أن تخلصك منها.