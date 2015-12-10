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حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 11-12-2015

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حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 11-12-2015 حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 11-12-2015

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:


>تبدأ فى فهم سير العمل، وتتعرف على كل أسراره وتفاصيله، لا تشعر بالغرور، وتعلم ممن أمامك دون تكبر، فعلم الإدارة بحر ليس له نهاية.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:


>يقف حدود إعجابك بشخص عند الإعجاب، وما كنت تظنه حبا حقيقيا فى الأيام الماضية يظهر لك أنه ما كان إلا تشابه فى بعض الصفات بينكما ليس أكثر.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:


>تستعيد صحتك، وتبدأ فى التخطيط إلى العمل على تقوية نفسك بدنيا، لا تفقد الحماسة، واستعن بأصدقائك ليشجعوك على تحسن سلامتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيب مثالى ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الخميس يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب يبتعد عنك خطوة، ويساعدك صديق فى محنة كبيرة، لا تتورط فى العديد من المشاكل هذه الفترة بالذات، واستجمع قواك لأن تحديا كبيرا سيقابلك اليوم.

 

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مصر 365

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