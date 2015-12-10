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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 11-12-2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 11-12-2015 حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 11-12-2015

على الصعيد المهنى:


>تمتلك اليوم قدرا كبيرا من الطاقة والحيوية تمكنك من إنجاز مهامك اليومية فى العمل، تأكد من أنك لا تخوض فى المناقشات الجانبية، لأن هذا الأمر سوف يهدر طاقتك وبدلاً من ذلك ركز على إنجاز مهامك اليومية، ولا تغضب من الأقاويل المنتشرة حولك، فأنت متحفز للغاية اليوم وتنتظر أى شىء لتعبر عن غضبك تجاهه.

على الصعيد العاطفى:
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>تعيش حالة من الاستياء فى علاقتك مع شريك حياتك، لذا يجب أن تتحكم فى انفعالاتك جيدا، حتى لا يسبب لك هذا الأمر مشاكل لا ضرورة لها، وابتعد عن الأسلوب الجاف فى التعامل مع شريك الحياة، لأنك إذا استمررت بهذا الأسلوب فسوف يبتعد عنك الأخرون وتعيش فى وحدة وانعزال.

على الصعيد الصحى:

أنت مهمل لحالتك الصحية، كما أن انفعالاتك غير الضرورية وغير اللازمة سوف تؤثر على صحتك، فاهدأ قليلاً ولا تأخذ كل الأمور على أعصابك، فلا يوجد ما يستحق هذا الأمر وبدلاً من ذلك اهتم بصحتك وسلوكياتك التى ستنعكس بالطبع على صحتك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى حالة عزلة هذه الأيام، وذلك بسبب أسلوبك الجاف فى التعامل مع من حولك، حتى أقرب الناس إليك، وينصحونك بأن تبتعد عن هذا الأسلوب وتغيره وتصبح أكثر رومانسية مع شريك حياتك، فما رأيك فى الذهاب إلى رحلة سويا وما رأيك فى الخروج مع أصدقائك القدامى واستعادة ذكرياتك معهم، وكذلك الخروج مع العائلة.

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مصر 365

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