حظك اليوم برج الأسد الخميس 10-12-2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

اليوم مناسب لإظهار قدراتك فى العمل، فأنت تشعر بالكثير من الرضا عن ذاتك وتشعر بالاتزان والقوة الداخلية، وهو ما يمكنك من إثبات نجاحك وإنجازاتك فى مهام العمل اليومية، لذا أظهر للأخرين قدراتك الفائقة فى العمل وانتظر فرصة الترقى أو الحصول على مكافأة نتيجة مجهوداتك الرائعة.

على الصعيد العاطفى:

يبدو أنك ستقابل حب حياتك اليوم، فأنت تتمتع بالثقة فى النفس وممتلئ بالطاقة وتستطيع التعامل مع أى موقف فيما يخص حياتك العاطفية، ولكن يجب أن تظل واثقا فى نفسك حتى تصل إلى ما تريد، وأنت فى حاجة إلى رحلة مع شريك حياتك للاستمتاع بوقتكما سويا.

على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة اليوم، ولكن هذا لا يعنى أن تظل مهملاً لنفسك، ويجب أن تحافظ على صحتك، فلا تتوقع نتائج عاداتك السلبية كيف ستنعكس على حالتك الصحية، وتناول الأغذية المفيدة واصنع نظاماً غذائياً أو ريجيم حتى تحافظ على رشاقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يرى علماء الفلك أنك يجب أن تشعر بالكثير من الرضا عن ذاتك وعن مجهوداتك، وهو ما يساعدك على الوصول للتغييرات المهنية التى ترغب فيها، وستجد أن اليوم مناسب لك فى العمل الجاد، كما ستظهر إبداعاتك فى ظل العمل الجماعى والتعاون مع الزملاء، وحافظ على صحتك واصنع نظام غذائى لتحافظ على وزنك وحتى لا يسبب لك الإهمال زيادة فى وزنك على المدى الطويل أو القصير.