حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم برج الأسد الخميس 10-12-2015

>حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهنى:

اليوم مناسب لإظهار قدراتك فى العمل، فأنت تشعر بالكثير من الرضا عن ذاتك وتشعر بالاتزان والقوة الداخلية، وهو ما يمكنك من إثبات نجاحك وإنجازاتك فى مهام العمل اليومية، لذا أظهر للأخرين قدراتك الفائقة فى العمل وانتظر فرصة الترقى أو الحصول على مكافأة نتيجة مجهوداتك الرائعة.

على الصعيد العاطفى:

يبدو أنك ستقابل حب حياتك اليوم، فأنت تتمتع بالثقة فى النفس وممتلئ بالطاقة وتستطيع التعامل مع أى موقف فيما يخص حياتك العاطفية، ولكن يجب أن تظل واثقا فى نفسك حتى تصل إلى ما تريد، وأنت فى حاجة إلى رحلة مع شريك حياتك للاستمتاع بوقتكما سويا.

على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة اليوم، ولكن هذا لا يعنى أن تظل مهملاً لنفسك، ويجب أن تحافظ على صحتك، فلا تتوقع نتائج عاداتك السلبية كيف ستنعكس على حالتك الصحية، وتناول الأغذية المفيدة واصنع نظاماً غذائياً أو ريجيم حتى تحافظ على رشاقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يرى علماء الفلك أنك يجب أن تشعر بالكثير من الرضا عن ذاتك وعن مجهوداتك، وهو ما يساعدك على الوصول للتغييرات المهنية التى ترغب فيها، وستجد أن اليوم مناسب لك فى العمل الجاد، كما ستظهر إبداعاتك فى ظل العمل الجماعى والتعاون مع الزملاء، وحافظ على صحتك واصنع نظام غذائى لتحافظ على وزنك وحتى لا يسبب لك الإهمال زيادة فى وزنك على المدى الطويل أو القصير.

حظك اليوم برج الحوت الخميس10-12-2015

>حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة، فمن الممكن أن تعيد تنظيم عملك من جديد، وترتب أولوياتك بين المهام المطلوبة منك، فمن الأفضل أن لا تدع الوقت يمر دون أن يكون لك تأثير سيئ على وضعك فى العمل، كذلك من الأفضل أن تختار الوقت والظرف المناسبين لكى تطلب من رئيسك فى العمل بعض التغييرات التى ترى أن سيكون لها تأثير رائع.

على الجانب العاطفى:

اليوم هو الموعد المناسب للقاء بالحبيب من جديد، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل التى تخصه أكثر من ذلك لأن هذا سيكون له تـأثير إيجابى فيما بعد على علاقتكما، فمن الأفضل أن تتقرب منه قدر الإمكان، ولا تدع الشك يتخلل ما بينكما.

على الجانب الصحى:

لأن أوضاعك الصحية ليست على مايرام، فيقدم لك الأطباء نصيحة هامة على رأسها الاهتمام أكثر بالنوم، أو عدد ساعات الراحة، لأن هذا هو طريقك الوحيد للتخلص تماماً من الأزمات النفسية التى تمر بها، والتى قد يكون لها تأثير سيىء عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

فى الفترة المقبلة، يتوقع لك علماء الفلك، أن ظروفك فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما تتوقع، خصوصاً أن كل الأشياء التى تمنيتها ستسير أخيرا فى الطريق الذى كنت تتمناه.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس10-12-2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

صدمة كبيرة اجتاحت حياة أبناء هذا البرج لكن مع الوقت سيتبدل الحال وسيعودون لممارسة حياتهم الطبيعية، لذلك فهذه الأيام تحتاج إلى مزيد من الصبر والجهد والعمل كثيرا.

على الصعيد العاطفى:

يوم صعب ستعرضون لبعض المشاكل العاطفية لكن سيتحكمون فى أعصابهم سريعا وسيسيطرون على أحوالهم وربما يتداركون هذه المشاكل فى وقت قليل .

على الصعيد الصحى:

طبقا للمشاكل التى قد يتعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءا كبيرا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 10-12-2015

على الصعيد المهنى:

>الأيام القادمة ستكون أيام انت صارات لك لسواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزء كبير من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت.

تمتلك اليوم قدرا كبيرا من الطاقة والحيوية تمكنك من إنجاز مهامك اليومية فى العمل، تأكد من أنك لا تخوض فى المناقشات الجانبية، لأن هذا الأمر سوف يهدر طاقتك وبدلاً من ذلك ركز على إنجاز مهامك اليومية، ولا تغضب من الأقاويل المنتشرة حولك، فأنت متحفز للغاية اليوم وتنتظر أى شىء لتعبر عن غضبك تجاهه.

على الصعيد العاطفى:

تعيش حالة من الاستياء فى علاقتك مع شريك حياتك، لذا يجب أن تتحكم فى انفعالاتك جيدا، حتى لا يسبب لك هذا الأمر مشاكل لا ضرورة لها، وابتعد عن الأسلوب الجاف فى التعامل مع شريك الحياة، لأنك إذا استمررت بهذا الأسلوب فسوف يبتعد عنك الأخرون وتعيش فى وحدة وانعزال.

على الصعيد الصحى:

أنت مهمل لحالتك الصحية، كما أن انفعالاتك غير الضرورية وغير اللازمة سوف تؤثر على صحتك، فاهدأ قليلاً ولا تأخذ كل الأمور على أعصابك، فلا يوجد ما يستحق هذا الأمر وبدلاً من ذلك اهتم بصحتك وسلوكياتك التى ستنعكس بالطبع على صحتك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى حالة عزلة هذه الأيام، وذلك بسبب أسلوبك الجاف فى التعامل مع من حولك، حتى أقرب الناس إليك، وينصحونك بأن تبتعد عن هذا الأسلوب وتغيره وتصبح أكثر رومانسية مع شريك حياتك، فما رأيك فى الذهاب إلى رحلة سويا وما رأيك فى الخروج مع أصدقائك القدامى واستعادة ذكرياتك معهم، وكذلك الخروج مع العائلة.

حظك اليوم برج العقرب ليوم الجمعة 10-12-2015

حظك اليوم لبرج العقرب :

على الصعيد المهنى:

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>سيعيش هذا البرج فترات من الهبوط على الصعيد المهنى، فهناك كثير من المشاكل والأزمات التى قد تعوق مسيرته نحو التقدم، لكن ربما فى خلال أيام يستمعون إلى أخبار قد تبدل من أحوالهم.

على الصعيد العاطفى:

هذه الأيام يجب أن تتخلى عن غيرتك المبالغ فيها والتى من الممكن أن تتسبب فى خراب البيت، أو تدمير أى علاقة عاطفية أخرى، لذلك حاول أن تسيطر على حالك ودع الحب بداخلك أن يتحدث عن نفسه دون أن تقيده بالغيرة والشك.

على الصعيد الصحى:

يجب أن تكون حذرا هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام القادمة.

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 10 /12/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

الأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الأشخاص الذين يحاولون دائما تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.

على الصعيد العاطفى:

على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلبا على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.

على الصعيد الصحى:

قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تتابع مع الطبيب حتى لا تحدث لك أى أزمة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقتا ومجهودا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.

حظك اليوم برج الثور الخميس 10-12-2015

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

ستحتاج لتعديل استراتيجيتك فى التعامل اليوم قليلاً لتتمكن من إنجاز القضايا الصعبة اليوم، الأشخاص الأخرون سيأخذون زمام المبادرة وهذا شىء جيد فمن الأفضل أن تكون بعيدًا ولا تخوض أى قتال، وامنح الأخرين الفرصة ليأخذون طريقهم.

على الصعيد العاطفى:

على الرغم من كل الجهود التى تبذلها قد لا تكون قادرًا على أن تجعل شريكك يهيم بك والاهتمام بما يكفى بكل ما هو مهم بالنسبة لك اليوم.

ستضطر لأن تحاول شرح نفسك مرارًا وتكرارًا تجنبًا لسوء التفاهم، حاول أن تكون صبورًا لأن بباسطة من تحبه لم يأخذ ما يكفى من الوقت لفهم موقفه منك حتى الآن، لكنه أصبح قريبًا جدًا من ذلك.

على الصعيد الصحى:

امنح صحة عائلتك اليوم بعض الاهتمام والتدليل. لا شىء يدعو للقلق ولكن سيكون من الجيد أن تضمن أن يتم إجراء الفحص الروتينى حتى تطمئنوا على كل شىء، وتذكر أن هذا الاهتمام بصحتهم سيجعلهم يشعرون بالحب والإخلاص من جهتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

لا تتعجل النتائج فخططك لم تكتمل بعد، حتى لو كنت تعتقد ذلك. تحتاج لأن تكون فى حالة تأهب اليوم وأن تكون على استعداد لإجراء تغييرات فى اللحظة الأخيرة ومراجعة نفسك، لا تخف من إجراء تغييرات كبيرة حتى لو كان ذلك يتطلب منك أن تبذل المزيد من الجهود، لا تكن كسولاً وتحلى بالصبر.

حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 10-12-2015

على الصعيد المهنى:

لديك شخصية قوية وطموحك قادرين على منحك كل ما تحلم به، فمن الأفضل أن تتجاوز أحزانك مخاوفك حتى لا يؤثر عليك هذا الشعور بطريقة سلبية، كما أن ذلك سيزيد فرصة سطو الأخرين عليك وعلى أفكارك، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر من هذا الجانب، وتتعامل مع الأمور بشكل أفضل من ذلك حتى لا تخسر تدريجيا من حولك.

على الصعيد العاطفى:

علاقتك بالحبيب ليست جيدة، فمن الأفضل أن تتعامل معه بشكل مختلف تماما عن الطريقة المُعتادة، فحاول أن تكون حذر أكثر معه، يجب أن تبادر بحل كل الخلافات القديمة، ولا تدعها تسيطر على الأجواء، خصوصا أن القرب مع الحبيب يكون له جانب إيجابى على حياتك العامة والخاصة على وجه التحديد.

على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>أنت لا تحافظ على صحتك وتتناول الأطعمة غير الصحية، والتى دائما ما تؤثر على صحتك سلبا، فابتعد عنها واستبدلها بأشياء أكثر صحية، فمن الممكن أن تأخذ معك "لانش بوكس" إلى العمل يحتوى على الطعام الصحى والخضروات.

يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 10-12-2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

الإيحاءات العدوانية تسيطر على جميع المحادثات، احترس من ذلك واحترس من الأشخاص الذين لديهم موقف سلبى وعدوانى تجاهك وتجاه عملك، والطريقة الأفضل للتعامل مع هؤلاء هو أن تحدثهم بشكل مباشر وصريح حتى لا تترك الفرصة للقيل والقال.

على الصعيد العاطفى:

مشاعرك اليوم قوية وإذا كنت تفكر فى كيفية تطويرها عليك فى البداية أن تتعرف عليها من قرب وتعترف بحقيقتها أمام نفسك لتتمكن من إدارتها، ابذل قصارى جهدك لأن تتعامل مع العلاقة بقلب مفتوح وعقلٍ واعِ فهذا هو مفتاح الحل لكل مشاكلك فى العلاقة العاطفية وستدرك فى النهاية أنها ليست معضلة.

على الصعيد الصحى:

ستلاحظ اليوم أن مستويات الطاقة لديك مرتفعة جدًا، وهو نتيجة طبيعية لحصولك على النوم الكافى فى الآونة الأخيرة. احرص على استغلال طاقتك هذه فى الحصول على بعض الهواء النقى وممارسة الرياضة وسترى بنفسك أن هذه المستويات العالية من الطاقة تستمر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تتأكد الآن أن لعبة المنافسة على السلطة لم تحقق أى تقدم فى الفترة الأخيرة، لذا ربما حان الوقت لتغير اللعبة وتجرب المفاوضات والحلول الوسط بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا للمضى فى طريقك.

الوضع الحالى قد يكون مجرد مرحلة ولكن هذا هو الوقت المناسب لك لتعدل مسارك وتخفف من وتيرتك وتكون أقل عدوانية لتصبح أكثر سعادة.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 10-12-2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

المزاج المتقلب فى العمل سيتسبب لك فى الكثير من المشاكل، الفترة المقبلة ستكون سيئة للغاية حاول أن تتحلى بالصبر وتكف عن الشكوى وتعيد النظر فى طريقتك فى العمل ربما كانت المشكلة فى طريقتك فى النظر للأمور والتعامل مع كل شىء من منظورك الخاص فحسب.

على الصعيد العاطفى:

لا يمكن أن نبحث عن الكمال ونتوقع أن نجد الشريك المثالى تمامًا والخالى من العيوب بشكل كامل دون أن نحاول نحن حتى أن نكون أشخاصًا جيدين، حاول أن تعيد النظر فى عيوبك قبل أن تشكو رفض الآخر لك، وكف عن التفكير فى الماضى فهذا لن يجدى شيئًا إلا المزيد من الفشل فى العلاقات العاطفية.

على الصعيد الصحى:

>تفكيرك الدائم بأنك الضحية والمشاعر السلبية التى تحاصر نفسك بها تجعل مستويات التوتر تزداد ومتاعبك الجسدية المتعلقة بالصحة النفسية تتفاقم.

انظر للحياة بشكل إيجابى وتخلى عن بعض تشاؤمك وكف عن العادات الصحية والغذائية السيئة وستلاحظ تحسنًا قريبًا فى حالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

لا تتخل عن ذكائك فى التعامل مع الأخرين ولكن لا تتعامل معهم بتعالٍ، وأعد النظر فى استراتيجيتك فى التعامل مع الأخرين وحاول أن تتخلى عن طريقتك المعتادة فى الهروب من المشكلات بدلاً من مواجهتها لأن هذه الطريقة تفاقم مشكلاتك بدلا من أن تخلصك منها.

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس10-12-2015

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

تبدأ فى فهم سير العمل، وتتعرف على كل أسراره وتفاصيله، لا تشعر بالغرور، وتعلم ممن أمامك دون تكبر، فعلم الإدارة بحر ليس له نهاية.

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>توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

يقف حدود إعجابك بشخص عند الإعجاب، وما كنت تظنه حبا حقيقيا فى الأيام الماضية يظهر لك أنه ما كان إلا تشابه فى بعض الصفات بينكما ليس أكثر.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

تستعيد صحتك، وتبدأ فى التخطيط إلى العمل على تقوية نفسك بدنيا، لا تفقد الحماسة، واستعن بأصدقائك ليشجعوك على تحسن سلامتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيب مثالى ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الخميس يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب يبتعد عنك خطوة، ويساعدك صديق فى محنة كبيرة، لا تتورط فى العديد من المشاكل هذه الفترة بالذات، واستجمع قواك لأن تحديا كبيرا سيقابلك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 10-12-2015

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

تتلقى ترقية أو مكافأة فى العمل، ويغمرك الشعور بالسعادة، استمتع بوقتك لأنك تعبت لتحقق هذا الإنجاز، ولكن دون أن تغتر، فالحفاظ على القمة أصعب بكثير من الوصول لها.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تشعر بالوحدة والبرد الشديد، وتحتاج إلى دخول شخص فى حياتك، افتح قلبك فهناك واحد من المحيطين بك ينتظرك وأنت لا تنظر إليه، وستأتيك المحبة من أقرب شخص منك.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تعانى بعض المتاعب الصحية بسبب القسوة على نفسك فى الأيام الماضية، حاول علاج المشكلة بسرعة حتى لا تتدهور صحتك وتؤثر على أدائك فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الأخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم الخميس، يتوقع علماء الفلك ارتفاع أسهمك عند العديد من الأشخاص، وزيادة قوتك فى مهنتك، ولكن احذر من الحسودين والمحيطين بك وتذكر أن عدوك هو ابن "كارك".