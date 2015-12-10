توزيع بوسترات مسابقة جائزة الشارقة الثقافية بجامعة كفر الشيخ

قال محمد رشاد الموظف برعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، إن وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية أرسلا النشرة التفصيلية ومطويات وبوسترات مسابقة "إبداع 4" جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة (2015،2016) لتوزيعها على طلاب الجامعة .

وأضاف رشاد أنه تم استقبال لجنة وزارة الشباب والرياضة لتسهيل عملية توزيع البروشورات داخل الجامعة، بتواجد كل من إسراء عبد المولى، وعصام الموافى الموظفين برعاية شباب الجامعة.

وقالت إسراء عبد المولى إن البروشورات تضمنت مجالات التسابق فى الفنون التشكيلية، التصوير، التصوير الضوئى، الرسم، الأشغال الفنية، النحت، الجرافيك والطبعة الفنية، والمجالات الفنية "العزف الموسيقى جماعى وفردى، الغناء الجماعى والفردى، العروض المسرحية، الفنون الشعبية، الإنشاد الدينى، استاند آب كوميدى، الأفلام القصيرة، المراسل التليفزيونى"، بالإضافة إلى مجال الخط العربى، المجالات الأدبية، الرواية، الشعر، التأليف المسرحى، المقال، والقصة القصيرة.