حظك اليوم برج الدلو ليوم الجمعة 11-12-2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>صدمة كبيرة اجتاحت حياة أبناء هذا البرج لكن مع الوقت سيتبدل الحال وسيعودون لممارسة حياتهم الطبيعية، لذلك فهذه الأيام تحتاج إلى مزيد من الصبر والجهد والعمل كثيرا.>يوم صعب ستعرضون لبعض المشاكل العاطفية لكن سيتحكمون فى أعصابهم سريعا وسيسيطرون على أحوالهم وربما يتداركون هذه المشاكل فى وقت قليل .>طبقا للمشاكل التى قد يتعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءا كبيرا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.>الأيام القادمة ستكون أيام انتصارات لك لسواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزء كبير من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت.