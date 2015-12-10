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حظك اليوم برج العقرب ليوم الجمعة 11-12-2015

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الجمعة 11-12-2015 حظك اليوم برج العقرب ليوم الجمعة 11-12-2015

لبرج العقرب :


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على الصعيد المهنى:


>سيعيش هذا البرج فترات من الهبوط على الصعيد المهنى، فهناك كثير من المشاكل والأزمات التى قد تعوق مسيرته نحو التقدم، لكن ربما فى خلال أيام يستمعون إلى أخبار قد تبدل من أحوالهم.

على الصعيد العاطفى:


>هذه الأيام يجب أن تتخلى عن غيرتك المبالغ فيها والتى من الممكن أن تتسبب فى خراب البيت، أو تدمير أى علاقة عاطفية أخرى، لذلك حاول أن تسيطر على حالك ودع الحب بداخلك أن يتحدث عن نفسه دون أن تقيده بالغيرة والشك.

على الصعيد الصحى:


>يجب أن تكون حذرا هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام القادمة.
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مصر 365

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