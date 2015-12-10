حظك اليوم برج العقرب ليوم الجمعة 11-12-2015

حظك اليوم لبرج العقرب :

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>سيعيش هذا البرج فترات من الهبوط على الصعيد المهنى، فهناك كثير من المشاكل والأزمات التى قد تعوق مسيرته نحو التقدم، لكن ربما فى خلال أيام يستمعون إلى أخبار قد تبدل من أحوالهم.>هذه الأيام يجب أن تتخلى عن غيرتك المبالغ فيها والتى من الممكن أن تتسبب فى خراب البيت، أو تدمير أى علاقة عاطفية أخرى، لذلك حاول أن تسيطر على حالك ودع الحب بداخلك أن يتحدث عن نفسه دون أن تقيده بالغيرة والشك.>يجب أن تكون حذرا هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام القادمة.