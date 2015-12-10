حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 10 /12/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الأشخاص الذين يحاولون دائما تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.>على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلبا على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.>قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تتابع مع الطبيب حتى لا تحدث لك أى أزمة.>على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقتا ومجهودا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.