حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 10-12-2015

على الصعيد المهنى:

>لديك شخصية قوية وطموحك قادرين على منحك كل ما تحلم به، فمن الأفضل أن تتجاوز أحزانك مخاوفك حتى لا يؤثر عليك هذا الشعور بطريقة سلبية، كما أن ذلك سيزيد فرصة سطو الأخرين عليك وعلى أفكارك، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر من هذا الجانب، وتتعامل مع الأمور بشكل أفضل من ذلك حتى لا تخسر تدريجيا من حولك. على الصعيد العاطفى:

>علاقتك بالحبيب ليست جيدة، فمن الأفضل أن تتعامل معه بشكل مختلف تماما عن الطريقة المُعتادة، فحاول أن تكون حذر أكثر معه، يجب أن تبادر بحل كل الخلافات القديمة، ولا تدعها تسيطر على الأجواء، خصوصا أن القرب مع الحبيب يكون له جانب إيجابى على حياتك العامة والخاصة على وجه التحديد. على الصعيد الصحى:

>أنت لا تحافظ على صحتك وتتناول الأطعمة غير الصحية، والتى دائما ما تؤثر على صحتك سلبا، فابتعد عنها واستبدلها بأشياء أكثر صحية، فمن الممكن أن تأخذ معك "لانش بوكس" إلى العمل يحتوى على الطعام الصحى والخضروات. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.

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شبكةعيونالإخبارية

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