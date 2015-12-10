حظك اليوم برج الثور الخميس 10-12-2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

>ستحتاج لتعديل استراتيجيتك فى التعامل اليوم قليلاً لتتمكن من إنجاز القضايا الصعبة اليوم، الأشخاص الأخرون سيأخذون زمام المبادرة وهذا شىء جيد فمن الأفضل أن تكون بعيدًا ولا تخوض أى قتال، وامنح الأخرين الفرصة ليأخذون طريقهم.> على الرغم من كل الجهود التى تبذلها قد لا تكون قادرًا على أن تجعل شريكك يهيم بك والاهتمام بما يكفى بكل ما هو مهم بالنسبة لك اليوم.

ستضطر لأن تحاول شرح نفسك مرارًا وتكرارًا تجنبًا لسوء التفاهم، حاول أن تكون صبورًا لأن بباسطة من تحبه لم يأخذ ما يكفى من الوقت لفهم موقفه منك حتى الآن، لكنه أصبح قريبًا جدًا من ذلك.

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>امنح صحة عائلتك اليوم بعض الاهتمام والتدليل. لا شىء يدعو للقلق ولكن سيكون من الجيد أن تضمن أن يتم إجراء الفحص الروتينى حتى تطمئنوا على كل شىء، وتذكر أن هذا الاهتمام بصحتهم سيجعلهم يشعرون بالحب والإخلاص من جهتك.>لا تتعجل النتائج فخططك لم تكتمل بعد، حتى لو كنت تعتقد ذلك. تحتاج لأن تكون فى حالة تأهب اليوم وأن تكون على استعداد لإجراء تغييرات فى اللحظة الأخيرة ومراجعة نفسك، لا تخف من إجراء تغييرات كبيرة حتى لو كان ذلك يتطلب منك أن تبذل المزيد من الجهود، لا تكن كسولاً وتحلى بالصبر.