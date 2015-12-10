القومى لحقوق الإنسان:قانون زواج مصرية من أجنبى"يحمى بناتنا من كلاب السكك"

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يؤيد، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، مشيرا إلى أن هذا القانون يحافظ على "عرض البنت المصرية"، مطالبا بأن يزيد المبلغ إلى 100 ألف جنيه ، وليس 50 ألفا فقط للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد هذا القانون من منطلق :" حتى لا نترك البنت لكلاب السكك تنهش لحمها ، وحتى لا تكون بوابتها للانحراف".

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