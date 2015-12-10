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"الزراعة" تدفع بـ5 سيارات لطرح لحوم وخضراوات بسعر مخفض بالقاهرة والجيزة

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"الزراعة" تدفع بـ5 سيارات لطرح لحوم وخضراوات بسعر مخفض بالقاهرة والجيزة "الزراعة" تدفع بـ5 سيارات لطرح لحوم وخضراوات بسعر مخفض بالقاهرة والجيزة
قال المهندس أسامة رسمى مدير عام التسويق بقطاع الانتاج التابع لوزارة الزراعة،إنه سيتم الدفع اليوم الخميس بـ5 سيارات محملة بـ5 أطنان من اللحوم المستورد بأسعار 34 جنيها للكيلو الواحد، وكميات كبيرة من الخضراوات والدواجن والسلع الغذائية الأخرى والبقوليات من منتجات القطاع، بـ7 مناطق بالقاهرة الكبرى والجيزة ،بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تتراوح مابين 25 إلى 30% لرفع العبء عن المواطن البسيط ومواجهة غلاء الأسعار.

وأضاف مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن جميع منافذ البيع سواء الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة بمختلف المحافظات تعمل يوميًا لضخ المنتجات الغذائية المختلفة،وذلك للمساهمة فى تغطية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة، لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء والتيسير على المواطن البسيط .


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