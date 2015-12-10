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وزير التعليم يقود مسيرة تضم 1500 معلما بشرم الشيخ لدعم السياحة الجمعة

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وزير التعليم يقود مسيرة تضم 1500 معلما بشرم الشيخ لدعم السياحة الجمعة وزير التعليم يقود مسيرة تضم 1500 معلما بشرم الشيخ لدعم السياحة الجمعة
سافر وفد كبير من المعلمين إلى مدينة شرم الشيخ لتنفيذ مبادرة " أحلى" ودعما للسياحة فى المدينة، خاصة بعد حادث الطائره الروسية ، ومن المقرر أن يقود الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية ، الجمعة ، مسيرة تضم 1500 معلما لدعم السياحة .

وقال بشير حسن المستشار الإعلامى لوزارة التعليم إن الوفد يضم 1500 معلما من 9 محافظات ، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم على رأسهم اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن وعدد من القيادات الاخرى.

ويغادر صباح اليوم الخميس الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم إلى المدينة ليقود المسيرة التى تنطلق فى بعض المناطق فى شرم الشيخ بعد غدا الجمعة، إضافة إلى عقد لقاء مع المعلمين فى إحدى القاعات الكبرى، على أن تنتهى الرحلة ويعود المعلمون مساء السبت.

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