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بالصور.. دار الأوبرا تعيد عزت أبو عوف للغناء بعد سنوات من الغياب

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بالصور.. دار الأوبرا تعيد عزت أبو عوف للغناء بعد سنوات من الغياب بالصور.. دار الأوبرا تعيد عزت أبو عوف للغناء بعد سنوات من الغياب
أعادت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أمس الأربعاء، النجم عزت أبو عوف للغناء من جديد بعد سنوات من الغياب، وذلك تحت راية "الذكريات".

بدأ حفل فرقة las petits chats على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذى اكتملت جميع مقاعده بعدد من أعضائها القدامى وهم وجدى فرانسيس ، صبحى بدير ، صادق قلينى ، عزت أبو عوف الذى استقبله الجميع بتصفيق حاد ، فيما رد الفنان: " وحشتونا".

كما شارك فى إحياء الحفل بينو فارس بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ناير ناجى، ومشاركة كل من رامى سوسو ( كى بورد – غناء ) وإلهامى أمين ( ايقاع – غناء)، وقام بتقديم الفرقة للجمهور الموسيقار عمر خيرت، أحد أعضاء الفرقة المؤسسين، والذى شكر بدوره وجدى فرنسيس مؤسس الفرقة، الذي جعلها تعمل منذ 27 سنة حتي الآن.

الحفل حضره وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى والدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، وزوجة محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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