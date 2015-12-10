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مدحت شلبى: ازمة فى الاهلى بسبب لجنة الكرة قد تؤدى لانسحاب محمود طاهر

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مدحت شلبى: ازمة فى الاهلى بسبب لجنة الكرة قد تؤدى لانسحاب محمود طاهر مدحت شلبى: ازمة فى الاهلى بسبب لجنة الكرة قد تؤدى لانسحاب محمود طاهر
أكد الإعلامى مدحت شلبى، أن أحمد سعيد نائب رئيس النادى الأهلى، ينتوى استغلال ما لديه من أغلبية داخل المجلس بفارق صوت، وعرض أمرين فى جلسة مجلس الإدارة المحدد له يوم الإثنين المقبل، الأول إتخاذ قراراً بمشاركة طاهر الشيخ والمهندس محمود طاهر رئيس النادى فى ملف كرة القدم ، والأمر الثانى أن يتم تعيين لجنة للكرة، ومن خلال الأغلبية التى يتمتع بها أحمد سعيد بفارق صوت عن مؤيدى طاهر داخل المجلس، سيتم إتخاذ المجلس قراراً من الأمرين المطروحين.

وتابع شلبى خلال تقديم برنامجه "مساء الأنوار" الذى يُذاع عبر شاشة "ten"، أن محمود طاهر لديه معلومة بهذا الأمر، وما سيتم فى جلسة الإثنين المقبل، مؤكداً أن رئيس النادى غير راضً عن هذا الأمر بإعتباره أمر واقع، لافتاً إلى أنه اصبح فى حيرة من أمر وهل يوافق على الوضع القائم، أو يؤثر السلامة وينسحب من المجلس.

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مصر 365