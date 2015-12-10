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#ليلة_الأبطال - صلاح قد يقع أمام أحدهم في دور الـ16 ' ريال مدريد، بايرن، تشيلسي '

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#ليلة_الأبطال - صلاح قد يقع أمام أحدهم في دور الـ16 ' ريال مدريد، بايرن، تشيلسي ' #ليلة_الأبطال - صلاح قد يقع أمام أحدهم في دور الـ16 ' ريال مدريد، بايرن، تشيلسي '

تأهل روما الذي يضم محمد صلاح إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكنه قد يصطدم بفريق عملاق يوقف مسيرته في البطولة.

روما تأهل كثاني لمجموعته خلف برشلونة وسيلتقي بأحد المتصدرين لواحدة من المجموعات الثمانية، باستثناء بطل مجموعته.

#ليلة_الأبطال بالفيديو - بمشاركة صلاح .. روما يتأهل لدور الـ16 بولادة قيصيرية

أقوى الفرق التي تأهلت في المركز الأول والمحتمل وقوع روما ضدهم هم ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

بالإضافة إلى تشيلسي الذي يمر بفترة صعبة مثل روما الذي تأمل جماهيره في الابتعاد عن الفرق الكبري والوقوع ضد زينيت أو أتليتكو مدريد أو فولفسبورج.

جدير بالذكر أن فرق باريس سان جيرمان وإيندهوفن وبنفيكا ويوفنتوس وأرسنال ودينامو كييف وجينت تأهلت إلى دور الـ16 من المركز الثاني بالمجموعات.

وتقام قرعة دور الـ16 يوم 14 ديسمبر الجاري.

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فيديو اليوم السابع

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