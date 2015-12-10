ليلة_الأبطال بالفيديو - وداعا فالنسيا وليون.. زينيت وجنت يتأهلان

(إفي): أسفرت آخر جولات المجموعة الثامنة في دوري الأبطال الأوروبي مساء يوم الأربعاء عن تأهل كل من زينيت سان بطرسبرج وجنت البلجيكي إلى دور الـ16 من البطولة بعد هزيمة الفريق الروسي على أرض جنت 1-2 ، بينما ودع فالنسيا وليون البطولة رغم فوز الفرنسيين 2-0 في أول مباراة للمدرب الإنجليزي جاري نيفيل مع "الخفافيش".

بدأت مواجهة فالنسيا وليون متوسطة المستوى وبهجمات متبادلة من الفريقين مع استحواذ نسبي للفريق الإسباني، لكن الفرص الخطيرة كانت من نصيب الفريق الفرنسي الذي عجز عن ترجمتها إلى أهداف طوال الشوط الأول.

ويسفر ضغط ليون أخيرا عن هدف مستحق عندما يتسلم الفرنسي إيفواري الأصل ماكسويل الكرة أمام منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليرواغ مدافعي فالنسيا ويصوب الكرة ساقطة في زاوية صعبة على يمين خاومي دومينيك الذي اكتفى بمتابعتها تدخل شباكه (ق37).

يضغط فالنسيا منذ الدقيقة الأولى في الشوط الثاني لتعديل النتيجة إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في اقتناص أي من الفرص العديدة الخطرة التي لاحت لهم وسط تألق من دفاع الخط الخلفي للفريق الفرنسي وسط مناوشات من هجوم ليون تسببت في كثير من الإزعاج.

ومن إحدى هذه المناوشات، يستغل لاكازيت خطأ في التمركز من مدافعي فالنسيا ليتسلم الكرة من تمريرة زميله كورينتين توليسو ويخترق بها منطقة جزاء فالنسيا قبل أن يسدد الكرة أرضية على يسار دومينيك (ق76)، ليقضي على أي أمل للفريق الإسباني في التأهل لدور ثمن النهائي.

وفي مباراة جنت وزينيت، يبادر أصحاب الأرض بالتسجيل (ق18) عن طريق لوران ديبواتر حينما توغل داخل منطقة الجزاء ليقابل الكرة الملعوبة عرضيا من زميله موسى سيمون من الجبهة اليسرى، ويحولها إلى داخل المرمى على يسار الحارس يوري لودجين.

وعادت المباراة إلى نقطة الصفر مرة أخرى بعد تعادل زينيت (ق65) عن طريق مهاجمه أرتيوم دزيوبا بعد كرة تلعب من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة جزاء جنت الذي يفشل مدافعوه في التعامل معها لتجد دزيوبا الذي يسدد الكرة تصطدم بيد الحارس ماتس سيليس وتدخل المرمى.

ويضع دانييل ميليسيفيتش جنت في المقدمة مرة أخرى بعد هجمة من الجبهة اليسرى النشطة حيث تصل الكرة إلى منطقة جزاء زينيت الذي يحاول دفاعه إبعادها إلى الأمام لتجد ميليسيفيتش الذي يسدد الكرة من أول لمسة لتشق الكرة طريقها نحو شباك لودجين في الزاوية اليمنى (ق78).

بالتالي يتأهل كل من زينيت سان بطرسبرج وجنت إلى ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي بعد أن رفعا رصيدهما إلى 15 و10 نقاط على الترتيب، بينما يتجمد رصيد فالنسيا عند ست نقاط في المركز الثالث ليذهب الفريق الإسباني إلى بطولة الدوري الأوروبي، بينما جاء ليون رابعا بأربع نقاط بدون تأهل للأدوار الإقصائية في التشامبيونز ليج أو حتى اليورو ليج.

شاهد أهداف مباراة فالنسيا وليون

شاهد أهداف مباراة جنت وزينيت