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#ليلة_الأبطال - أخيرا.. روما يحافظ على نظافة شباكه أوروبيا بعد 7 سنوات

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#ليلة_الأبطال - أخيرا.. روما يحافظ على نظافة شباكه أوروبيا بعد 7 سنوات #ليلة_الأبطال - أخيرا.. روما يحافظ على نظافة شباكه أوروبيا بعد 7 سنوات

نجح روما في الظفر بشباك نظيفة لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ سبع سنوات كاملة وذلك بالتعادل السلبي مع باتي بوريسوف في الجولة السادسة للمجموعة الخامسة يوم الأربعاء.

وعبر روما بشق الأنفس بفضل المواجهات المباشرة مع باير ليفركوزن الذي تحول للدوري الأوروبي.

وشهدت مباراة اليوم مفارقة جيدة لمصلحة روما بعد غياب سبع سنوات. إذ حافظ زملاء النجم المصري محمد صلاح الذي لعب كبديل على نظافة الشباك في دوري الأبطال بعد 22 مباراة.

وكان أخر مباراة لم تهتز فيها شباك فريق العاصمة في تاريخ التاسع من ديسمبر 2008 عندما فاز روما 2-0 على بوردو.

وكانت أخر مباراة حافظ فيها روما على نظافة شباكه قبل لقاء باتي هو الفوز على لاتسيو بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي.. تلك المباراة التي تعرض فيها صلاح لإصابة قبل غيابه عن الأربع مواجهات التالية.

وتألق فويتشي تشيزني في المباراة وصد أكثر من فرصة خطيرة لتسجيل الفريق البيلاروسي.

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