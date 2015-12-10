تقرير في الجول - من هو كابتوم الذي ظهر مع برشلونة ضد ليفركوزن

من هؤلاء؟ سؤال تردد على مسامع عشاق كرة القدم عقب رؤية مباراة برشلونة أمام باير ليفركوزن والسبب الكثير من "الصغار" داخل الملعب من بينهم صاحب الـ19 عاما جاوريس كابتوم. فمن هذا الشاب؟

برشلونة كالمعتاد تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة الخامسة. (تعرف على الفرق المتأهلة)

وعلى الرغم من مشاركة مجموعة كبيرة جدا من شباب برشلونة إلا أن ليفركوزن فشل في الفوز ليترحل إلى الدوري الأوروبي ويترك البطاقة الثانية لروما.

وفي مواجهة ليفركوزن شارك كابتوم أساسيا لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

إذن من هو كابتوم؟

ويلفريد جاوريس كابتوم من مواليد 7 يوليو 1996 (19 عاما)، ولد في مدينة دوالا أكبر مدن الكاميرون.

ليس من أصحاب القامات الطويلة فيصل طوله إلى 1.74 سم، لكنه يعوض ذلك ببنية جسدية إفريقية تتميز بوجود عضلات بارزة.

يلعب كابتوم في وسط الملعب كلاعب ارتكاز، والقدم اليمنى هي الأساسية له.

الطريق إلى برشلونة

وصل كابتوم إلى عملاق كتالونيا في 2008 وهو في الثانية عشر من عمره وانضم وتدرج في فرق الشباب قادما من أكاديمية صامويل ايتو في مدينته الأم، دوالا.

في 2009 انضم إلى الجار الكتالوني سانت اندرو ثم عاد من جديد إلى برشلونة.

في 2014 تم تصعيده إلى فريق الرديف (برشلونة ب) ويلتزم بعقد مع النادي حتى صيف 2018.

على مستوى الفريق الأول، شارك كابتوم للمرة الأولى في مسابقة كأس الملك ضد فريق فيلانوفينسي في مباراة انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين.

يلعب كابتوم لمنتخب الكاميرون تحت 20 عاما، ومثل بلاده في 8 مباريات سابقة استطاع خلالها تسجيل هدفين.

وخاض الكاميروني مباراته الأولى في دوري ابطال أوروبا ليلة الأربعاء مع برشلونة.