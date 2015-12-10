مدير بأوقاف الشرقية: الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها

أكد الشيخ الدكتور محمد العرينى مدير إدارة الدعوة بأوقاف الشرقية، أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها ورفع من شأنها فى جميع مراحل حياتها، مستدلا بآيات القرآن الكريم فى سورة النساء لما تعكسه من إكرام للمرأة، جاء ذلك فى ندوة تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" التى نظمتها كلية الآداب جامعة الزقازيق بالتنسيق مع مبادرة أصوات نساء الشرقية.

ومن جانبه قالت شيرين أبو سمرة منسقة المشروع: إن الندوة تهدف إلى تأهيل كوادر نسائية شابة قادرة على خوض الحياة السياسية والمجتمعية، وقال الدكتور عبدالله عسكر عميد الكلية، إن المرأة ليست مضطهدة من الرجل وأكد على أنها قوية وأثبتت ذلك للتاريخ وعلى مر العصور، مضيفا أن المرأة تخوض الكثير من الصراعات لإثبات ملكيتها حتى لأبنائها وأنها تفعل الكثير أيضا من أجل كينونتها، وختم حديثه بأن أغلبية العنف الموجه للمرأة هو من امرأة أخرى أو من ذاتها بشكل لا شعورى، وعلى أن الرجل هو الأب الذى يربت على كتفها فى الظروف الصعبة خصوصا وأنها تقوم بالعديد من المسئوليات والمهام تجعلها الجندى المجهول الذى يدير غرفة عمليات لا يعلم أحد عنها شيئا.

حضر الندوة الدكتور عماد مخيمر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء زكريا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.