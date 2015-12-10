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الخارجية: الشيعة جزء من النسيج الإقليمى ونتحفظ على تدخل إيران بشئون العرب

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الخارجية: الشيعة جزء من النسيج الإقليمى ونتحفظ على تدخل إيران بشئون العرب الخارجية: الشيعة جزء من النسيج الإقليمى ونتحفظ على تدخل إيران بشئون العرب
أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن لا تتخوف من تواجد الشيعة داخل مصر، لأنهم يمثلون جزءا من النسيج العربى والإقليمى ، موضحاً أن زيادة نسبة الشيعة أو قلتها فى البلاد لا تشغل اهتمامات الدبلوماسية المصرية.

وأضاف "أبو زيد" خلال لقاءه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربى" ، مع الإعلامى محمد المغربى، أن مصر تتفهم طبيعة الدور الإيرانى فى المنطقة العربية، فى الوقت الذى تنظر فيه مصر لتلك العلاقة بأهمية بالغة، خاصة بعد الاتفاق النووى الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية .

وتابع: "نحن نتحفظ على تدخل إيران فى شؤون بعض الدول العربية.. ومصر تدفع فى اتجاه تكاتف الجميع بهدف استقرار المنطقة".

وبشأن العلاقات المصرية- التركية، أكد "أبو زيد"، أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الدور الذى تلعبه تركيا فى المنطقة، قائلاً: "هذا التدخل يقلقنا بشدة.. وهناك علامات استفهام كثيرة حول الدور التركى فى المنطقة".

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