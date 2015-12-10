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الخارجية: تربطنا علاقة إستراتيجية وتاريخية مع إثيوبيا وبيننا مصالح مشتركة

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الخارجية: تربطنا علاقة إستراتيجية وتاريخية مع إثيوبيا وبيننا مصالح مشتركة الخارجية: تربطنا علاقة إستراتيجية وتاريخية مع إثيوبيا وبيننا مصالح مشتركة
قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن علاقة مع إثيوبيا تعد إسترتيجية، وتاريخية، بالإضافة إلى أنها دولة مجاورة، وتربطها بالقاهرة مصالح مشتركة.

وأضاف "أبو زيد" خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربى" ، مع الإعلامى محمد المغربى، أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الجانبين على تطوير هذه العلاقة.

وعن تحديات سد النهضة، أوضح أبو زيد، أنه يجب أن تتكاتف جهود مصر، والسودان، وإثيوبيا للخروج من هذا المأزق، موضحاً أن مصر تحتاج إلى صيانة الأعراف والقوانين الدولية، فى إشارة إلى أثيوبيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما كان حريصا على لقاء الرئيس السيسى، أثناء افتتاح الدورة العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "العلاقة المصرية - الأمريكية تطورت فى اتجاه منحنى إيجابى".

وبشأن حادث الطائرة الروسية، أكد أبو زيد أن حادث سقوط الطائرة الروسية لم يؤثر على العلاقة المصرية - الروسية، مؤكدا أن الجانب الروسى حريص على تطوير العلاقة مع مصر.

وأوضح أبو زيد أن الدوائر الغربية تعاملت مع حادث الطائرة المصرية فى سيناء لكى تكشف عن أجنداتها، واستغلال هذا الحادث، موضحاً أن وزراة الخارجية منتبهة لمثل هذه التصرفات.

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مصر 365

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