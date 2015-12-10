البابا تواضروس يطالب الأقباط بالتقرب إلى الله

واصل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلقاء العظات الأسبوعية فى شهر ديسمبر المخصص لكنائس الإسكندرية.

ألقى البابا عظة روحية عن فترة صوم الميلاد بكنيسة مارجرجس بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، حول فضيلة "التقارب من الله" مستشهدا بحياة السيدة العذراء مريم التى كانت لا تفارق هيكل الرب، مطالبا الأقباط بالتقرب إلى الله دائما.

وشرح البابا تواضروس مَثل الابن الضال من الأنجيل المقدس، كيف عانى الابن الذى صمم على ترك منزل أبيه والابتعاد عنه حتى اشتاق أن يأكل مع الخنازير.

وأشار البابا تواضروس الثانى إلى أن الحياة الحقيقية للإنسان تعتمد على الجوهر الداخلى المرتبط بالله، مطالبا الأقباط باستغلال فترة الصوم فى الاقتراب من الله واكتساب فضيلة التواضع، والابتعاد عن شهوات العالم ووسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية التى تنشر الأشياء الدنسة.

واستطرد أن صوم الميلاد يهيئ نفوسنا لاستقبال ميلاد السيد المسيح، وهو ليس مجرد تغيير فى الطعام أو تغيير فى الألحان، إنما هو فترة لتغيير النفس واكتساب الفضائل.

وطالب كل مسيحى بسؤال نفسة قائلا "هل تتقدم فى حياتك الروحية وفى فكرك وفى حياة الفضيلة؟ كما طالب بالصلاة المستمرة إلى الله، دون اليأس من رحمته.