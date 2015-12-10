تفاصيل قتل مبيض محارة بالشرقية لزوجته بسبب تأخرها فى إعداد وجبة الإفطار

"سامحينى ياحببتى مكنتش أقصد، عايز أشوفها ياباشا لو دقيقة واحدة أودعها، قبل تشيعها لقبرها، أنا هتجنن مش عارف عملت كدا إزاى، هى ماتت صحيح، قولوا أنها لسة عايشة، طيب حد يودنى لها أشوفها بس قبل ما تندفن".

بدموع الندم وقف مبيض محارة قتل زوجته بطلق نارى بالصدر، لتأخرها فى إعداد وجبة الإفطار له، أمام الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، يبكى من الجريمة التى ارتكبها فى حق زوجته الشابة التى لم تتعدى الثامنة عشر من العمر، ويطالب بمشاهدتها مرة أخيرة قبل دفنها.

الجيران يسمعون صراخ الزوجة وصوت عيار نارى من منزلها

وصول قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس للقرية

مشادةكلامية بين الزوجين بسبب المحشى أنهت حياة الزوجة

الشرطة تطارد المجنى عليه فى الزرعات

التحقيقات تثبت أن الزوج سبق اتهامه فى قضايا سرقة ومخدرات

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطار بالواقعة

النيابة تقرر حبس الزوج على ذمة التحقيقات بتهمة القتل

>البداية عندما سمع بعض جيران "ع م " 27 سنة مبيض محارة ومقيم بقرية كفر إكياد مركز بلبيس بالشرقية، صراخ وصوت طلق نارى، فأسرعوا إلى المنزل لمعرفة الأمر، فوجدوا "رضا" الزوجة ملقاة على الأرض والدماء تسيل منها وتغرق ملابسها، فقام البعض منهم بإخطار مركز شرطة بلبيس، والبعض اتصل بالإسعاف لنقل الزوجة التى تنازع إلى أقرب مستشفى، فيما قام زوجها بالفرار مسرعا خوفا من الأهالى.>وفور علم الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس بالحادث، وجه معاونيه النقباء لطفى عبد العال وعمر جمال وأحمد حمدى إلى القرية لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله وضبط الجانى، وتبين من خلال تحريات ضباط مباحث المركز، أن الزوجة فارقت الحياة داخل المنزل، ولاذ الزوج بالفرار.>وتبين من التحريات، أن المجنى عليها متزوجة من "ع م" وليس لديهما أطفال ،وأن يوم الحادث كانت تقوم بأعمال المطبخ، حيث كانت تجهز لعمل محشى، وكان زوجها قد استيقظ من نومه ظهر يوم الحادث وطلب منها تحضير وجبة الإفطار له، فطلبت منه أن ينتظر حتى تنتهى من عمل "المحشى"، ولكنه طالبها بتحضير الطعام له، وحدثت بينها مشادة كلامية، فقامت بتقديم طعام له لديها من الأمس، وخاصة أنها أوشكت على إعداد المحشى، وعندما قدمت له الطعام " البايت" نهرها وسبها واهانها، فقامت بالشكوى لوالد زوجها من سوء معاملته، فغضب الزوج وأحضر سلاح نارى كان بغرفته وقام بتوجيهه نحوها وأصابها بطلق نارى بالصدر، سقطت على أثره غارقة فى دمائها.>وفور وصول قوات الشرطة إلى القرية، قام الزوج المتهم بالفرار خشية ضبطه، لكن ضباط مباحث مركز الزقازيق، تمكنوا من مطاردته بالزراعات والقبض عليه وبحوزته السلاح الذى ارتكب به الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة.>وبالكشف عن الزوج المتهم جنائيا، فى مركز شرطة بلبيس، تبين أنه سبق اتهامه فى "5" قضايا سرقة وحيازة مخدرات، وآخرهم القضية رقم 27520جنايات المركز لسنة 2014 حيازة مخدرات.>وكان اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، بوصول "رضا م ح ح " 17 سنة ومقيمة بكفر اكياد، لمستشفى الأحرار جثة هامدة، وأمر بالتحفظ عليها لحين وصول النيابة العامة لمعايناتها .>وبعرض المتهم على النيابة العامة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.