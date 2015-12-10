رئيس جامعة قناة السويس يطالب بتطوير الأداء لصالح الطلاب والعملية التعليمية

قام الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور ورئاسة مجلس كلية التربية و ذلك بتواجد جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأكد الدكتور ممدوح غراب أن المبنى الجديد للكلية سيكون جاهز تماما مع بداية العام الدراسى الجديد، مشددا على ضرورة تطوير العمل داخل هذه الكلية العريقة وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية بالكلية .

وأشار الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، إلى أن التغير لا يعنى أننا لا نعمل و لكن نحن نسعى أن نكون الكلية رقم واحد ليس على مستوى جامعة قناة السويس ولكن على مستوى كليات التربية فى مصر كلها.

>ودعا أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن يكون لديهم خطة واضحة و ممنهجة بشكل علمى حتى نحقق الهدف الذى نسعى إلية و هو منظومة علمية حديثة فكلية التربية عليها مسئولية كبيرة فى تخريج أجيال تعمل على التدريس لأجيال اخرى و أكد على ضرورة أن يكون الكتاب الجامعى مطابق لمعايير الموجودة داخل اللائحة.

> و أضاف: "شبابنا رائع ولابد من زرع الأمل في نفوسهم و لذلك يجب أن نعمل سويا لدفع الشباب و إعادة الثقة لديه" .

وقال الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن كل المذكرات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ستطبع داخل مطبعة الجامعة و ستوزع من قبل إدارة الجامعة مشيرا إلى ضرورة تطوير المحتوى العلمي داخل المقررات الدراسية مع اطلاع الطلاب على الضوابط داخل الامتحانات و وضع التعليمات على اللجان و ذلك حتى نقلل من حالات الغش و المخالفات التي تحدث فى الامتحانات