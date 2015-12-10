بالصور.. "ثقافة الإسماعيلية" تختم احتفالية "الهند فى عيون العالم"

اختتم، مساء اليوم الأربعاء، فرع ثقافة الإسماعيلية احتفالية "الهند فى عيون العالم"، حيث تم تنظيم مسابقة فى الرسم بعنوان (لمحات من الهند )، وتنافس فيها أكثر من 1000 طالب على مستوى مدراس الإسماعيلية الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك فى إطار التعاون المتبادل بين وزراتى التربية والتعليم والثقافة.

واختارت لجنة الفرز أفصل خمس رسومات من كل مرحلة وأعلنت النتائج فى حفل كبير على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية نظمه الفرع بالتعاون مع المركز الثقافى الهندى.

وتتضمن الحفل عرض أزياء هندى وراقصات فنية هندية، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية ورقصات الصيادين والتنورة على أنغام السمسمية.

وفى الختام تم تكريم الفائزين من قبل اللواء يس طاهر محافظة الإسماعيلية والسفير الهندى بالقاهرة سنجاى بهاريتشا، وماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.



>