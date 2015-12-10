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وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ: مجازاة 141 طبيبا لتغيبهم عن العمل

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وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ: مجازاة 141 طبيبا لتغيبهم عن العمل وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ: مجازاة 141 طبيبا لتغيبهم عن العمل
أكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، أمس الأربعاء، مجازاة 141 طبيباً بخصم 3 أيام من رواتبهم لانصرافهم عن العمل أو لتغيبهم عن العمل فى 9 مستشفيات ووحدات طب أسرة، وذلك بناء على تقرير قدمته لجنة المتابعة بالمديرية وبالمحافظة .

وأضافت، أن الأطباء الذين تم مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من رواتبهم، 49 طبيبا من العاملين بمستشفى الجلدية والجذام بمركز ومدينة كفر الشيخ، و7 بوحدة طب الأسرة بالمرابعين، و18 بوحدة طب الأسرة بدقميرة، و14 بمستشفى الرياض المركزى بمركز ومدينة الرياض، و2 بوحدة طب أسرة أبو غنيمة بمركز ومدينة سيدى سالم .

وقالت: كما تم مجازاة 11 طبيبا بمستشفى الرياض المركزى، بخصم 50% من حافز التقييم، و13 بمستشفى سيدى غازى المركزى، تم مجازاتهم بخصم حافز التقييم بالكامل .

وأضافت أن عدد من تم مجازاتهم بمستشفى فوه المركزى من الأطباء والعاملين بها 27 طبيباً وموظفاً بخصم 3 من أيام من راتبهم لتغيبهم عن العمل.

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مصر 365