حبس عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً للإتجار فى "العملة" بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس متهمين تخصصا فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة، حيث تم القبض على المتهم الرئيسى، وبحوزته 19 ألف دولار، والذى أرشد عن شريكه المتهم الثانى، وأمرت النيابة بضبط وإحضار شريكهم الثالث الهارب.

البداية كانت أثناء مرور النقيب محمد أشرف الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، وبصحبته القوة المرافقة، حيث تمكن من ضبط "مصطفى ع ا" 39 سنة عاطل، وبحوزته مبلغ مالى 19200 دولار، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المضبوط، أقر باشتراكه مع آخر يدعى "محمد ش" فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء وخارج السوق المصرفى، وأنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ لأحد عملائهما "ليبى الجنسية"، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط عميلهم، وتبين أنه يدعى "مسعود ا" 35 سنة "ليبى الجنسية"، وبمواجهته أقر بأنه حضر للبلاد بتاريخ 12 نوفمبر للدراسة، واعترف أنه يتعامل مع المتهم المضبوط لرغبته فى تغيير العملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.