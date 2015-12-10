مش بس الأكل وقلة الحركة.. 4 أسباب أخرى لإصابتك بالسمنة

كتبت سارة حجاج

السمنة من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم، بل تعد أخطرها، فالسمنة هى البوابة السحرية والطريق المختصر للإصابة بالأمراض القاتلة، على رأسها أمراض القلب والشرايين ودهون الدم.

>ومع زيادة الوعى بمخاطر السمنة اتجه ملايين البشر للبحث عن وسائل التخلص من الوزن الزائد، والتى يأتى على رأسها تنظيم الطعام وممارسة النشاط البدنى.

>فى السطور التالية يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أنه على الرغم من أهمية انتقاء أنواع الطعام الصحية للحصول على وزن مثالى وعلاج السمنة، إلا أن هناك العديد من الأسباب والعادات التى تؤثر سلبا على نجاح الأنظمة الغذائية، وتعد من أهم أسباب الإصابة بالسمنة ومنها:

>-تناول الطعام فى أطباق كبيرة الحجم، وهو ما يسمح بوضع كميات كبيرة من الطعام دون الشعور بحجمه الحقيقى .

>-تناول الطعام على عجل، وهو ما يسمح بتناول كميات كبيرة من الطعام، فغالبا ما يحتاج المخ لمدة 20 دقيقة حتى يتلقى إشارات الشبع، وفى حالة تناول الطعام فى فترة أقصر يقوم المخ بإرسال إشارات الجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام.

>-تناول الطعام أمام شاشة التلفاز، ويعد من أخطر عادات الغذاء تبعا لرأى خالد، فتناول الطعام أثناء مشاهدة البرامج التليفزيونية هو عنصر إلهاء يمنع من التنبه لكمية الطعام التى يتم تناولها.

>-وضع الأطعمة مرتفعة السعرات أمام العين، فتوزيع حبات الشيكولاتة والسكاكر فى سائر أنحاء المنزل، يجعل تناولها سهلا ودون إدراك وهو ما يساعد على حصول الجسم على سعرات حرارية إضافية دون حاجة لها.



>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });