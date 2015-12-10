أبو مازن: الشعب الفلسطينى يتعرض إلى هجمة جديدة من الاحتلال الإسرائيلى

>أكد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، أن الشعب الفلسطينى يتعرض إلى هجمة جديدة من الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى إطار عدوانهم المتواصل على حقوقه وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس عباس أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان ، موضحا خلالها أن الاحتلال يستهدف بشكل رئيس الأطفال والشباب حماة الحلم وجيل المستقبل.

وأضاف الرئيس عباس ، أن فلسطين ستبقى الاختبار الأهم للمنظومة الدولية ويجب على الدول أجمع الوفاء بالتزاماتها وضمان احترام القانون الدولى وقطع أى روابط بين حكوماتها وهيئاتها وشركاتها مع الاستيطان ومنتجاته وقوات الاحتلال التى تقوم بحمايتهم ، مطالبا بربط العلاقات مع إسرائيل بشرط التزامها بالقانون الدولى وبمدى تحقيقها للسلام.

وناشد الدول والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بأن تعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى خاصة الأطفال والشباب وضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائمه، مشيرا إلى أن فلسطين قررت إحياء اليوم العالمى لحقوق الانسان بشكل خاص فى كل أنحاء مدارس الوطن لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الطفل الفلسطينى والتأكيد على حقه أسوة بأطفال العالم فى الحياة بحرية وكرامة فوق تراب وطنه.

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