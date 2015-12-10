حمدان بن راشد يشكّل مجلس أمناء «حمدان الطبية»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة.

ونص قرار سمو راعي الجائزة على تعيين معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي نائبا للرئيس وميرزا حسين الصايغ عضوا لمجلس الأمناء وأمينا للصندوق والدكتورنجيب الخاجة عضوا وأمينا عاما للجائزة.

كما نص القرار على تعيين الدكتور علي راشد النعيمي والدكتور أحمد الهاشمي والدكتور عبد الله الخياط والدكتور حسين عبد الرحمن الرند والدكتور السيد جعفر السيد محمد وبطي سعيد الكندي وعبد الله بن سوقات أعضاء في مجلس أمناء الجائزة.

ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره ولمدة أربع سنوات وينشر بالجريدة الرسمية.

علاقات

ومن جهة ثانية استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس بول فكس القنصل العام البريطاني في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد في الدولة.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالقنصل البريطاني مؤكدا أنه سيحظى بكل أشكال التعاون والمساعدة من الجهات المختصة لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه والعمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحفاظ على مصالحهما المشتركة. حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وأحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وعدد من المسؤولين في دائرة التشريفات والضيافة في دبي.