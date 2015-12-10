حاكم عجمان يشهد أفراح النعيمي وبو شهاب

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حمد عبدالله بوشهاب بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة الدكتور علي راشد النعيمي.

كما حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد ورؤساء ومديري العديد من الدوائر الحكومية والمسؤولين وأقارب وأهل العروسين.