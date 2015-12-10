أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم عجمان يشهد أفراح النعيمي وبو شهاب

Google+ Print
حاكم عجمان يشهد أفراح النعيمي وبو شهاب حاكم عجمان يشهد أفراح النعيمي وبو شهاب

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حمد عبدالله بوشهاب بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة الدكتور علي راشد النعيمي.

كما حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد ورؤساء ومديري العديد من الدوائر الحكومية والمسؤولين وأقارب وأهل العروسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية