ممثل فرنسي عقب اعتناقه الإسلام: أغاني «أم كلثوم» السبب

تحدث الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو الذي حصل على الجنسية الروسية، في كتابه “البريء” عن أسباب اعتناقه الإسلام -بحسب قناة روسيا اليوم-.

وفيما يتعلق بحياته الروحية، قال ديبارديو إن أغاني المطربة المصرية أم كلثوم ألهمته على التعرف بالقرآن الكريم، ومن ثم اعتنق الإسلام.

وفي تفاصيل القصة، أن جيرار ديبارديو حضر الحفل الذي أقامته كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح الأولومبيا الشهير عام 1967 بصحبة أصدقاء له مسلمين، وأثر صوتها الشجي فيه بشكل كبير وبعد هذه الحفلة قرر اعتناق الإسلام.

وإثر ذلك، أخذ ديبارديو بالتردد على جامع باريس الأكبر لأداء الصلوات الخمس هناك واعترف أنه وجد الهدوء الروحي في التأمل العميق في الجامع. ورغم أن اعتناقه للإسلام لم يدم سوى سنتين إلا أنه اعترف بصدق شعوره حين اتخذ القرار وكم أثر على حياته وسلامه الداخلي على مدى حياته كلها.

وعلى صفحات الكتاب، يوضح ديبارديو أن “البريء” هو الذي يبتعد عن السياسة ويربط نفسه بالفضاء وعالم الغيب.