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الانتربول السعودي يسلم المطار هاربا من المؤبد

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الانتربول السعودي يسلم المطار هاربا من المؤبد الانتربول السعودي يسلم المطار هاربا من المؤبد

أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي أمس الأحد متهما مصريا هاربا من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد تسلمه الإنتربول المصري من نظيره السعودي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم فور تسلم المتهم والقادم من جدة في إطار اتفاقية تبادل المجرمين بين البلدين.

صرحت مصادر أمنية بالمطارأنه وصل علي الطائرة المصرية رحلة رقم 611 القادمة من مرحلا مصريا وسط حراسة من الانتربول السعودي.

وتبين من الفحص أن السلطات السعودية القت القبض عليه منذ عدة ايام لاتهامه في جناية والحكم عليه بالسجن المؤبد  وذلك بعد ان تم تحديد مكانه بالسعودية.

وقامت سلطات الجوازات تحت بانهاء إجراءات وصول المرحل المصري  وأمر اللواء طارق فتحي مدير امن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معه وتسليم إلى الانتربول لتنفيذ الحكم .

 

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