الجزائر تتأهل إلى الأولمبياد بعد غياب 36 عاما

حجز المنتخب الأولمبي الجزائري بطاقته إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في ريو دي جانيرو، وذلك للمرة الأولى منذ 36 عاما.

> وجاء تأهل منتخب “محاربي الصحراء” إثر بلوغه المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقامة في دكار بفوزه على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة نصف النهائي.

وسجل للمنتخب الجزائري أسامة درفالو في الدقيقة 9 ومحمد بن خماس في الدقيقة 50.

وضربت الجزائر موعدا مع نيجيريا التي حجزت بطاقتها أيضا إلى الأولمبياد بعدما أطاحت بالسنغال المضيفة من دور الأربعة بالفوز عليها بهدف نظيف سجله إيتيبو أوغينيكارو في الدقيقة 77.