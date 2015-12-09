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سجين سابق لدى "داعش": معاذ الكساسبة حى يرزق وشاهدته بعد فيديو الحرق

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سجين سابق لدى "داعش": معاذ الكساسبة حى يرزق وشاهدته بعد فيديو الحرق سجين سابق لدى "داعش": معاذ الكساسبة حى يرزق وشاهدته بعد فيديو الحرق
أفادت مصادر إخبارية سورية، مساء الأربعاء، بأن الطيار الأدرنى معاذ الكساسبة على قيد الحياة وأن سبب وقوعه فى الأسر صاروخ أطلق من السرب الذى كان فيه.

وأجرى موقع "كلنا شركاء" مقابلة مع سجين سورى سابق لدى تنظيم داعش يدعى السورى إبراهيم الشمرى، نفى فيها حرق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة وأنه تركه حيا فى سجنه قبل الإفراج عنه بأمر مباشر من زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادى"، موضحا أن الكساسبة قال إن من سبب وقوعه بالأسر صاروخ أطلق من السرب الذى كان فيه.

وأعرب السجين عن أمله أن يتم الافراج عن الكساسبة قائلا: "الله يفك أسره ولن اقول الله يرحمه لأنه حى"، مؤكدا أنه شاهد الكساسبة بعد الحرق وأنه كان يقرأ القرآن بصوت عذب يبكى من معه بالسجن.
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مصر 365

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