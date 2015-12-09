أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استئناف جلسات الحوار الليبى برعاية الأمم المتحدة غدًا الخميس فى تونس

Google+ Print
استئناف جلسات الحوار الليبى برعاية الأمم المتحدة غدًا الخميس فى تونس استئناف جلسات الحوار الليبى برعاية الأمم المتحدة غدًا الخميس فى تونس

>صرح نائب رئيس مجلس النواب الليبي، محمد شعيب، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، بأن الأطراف الليبية ستجتمع غدا الخميس، للبدء فى خطوات عملية للتوقيع النهائى على الاتفاق السياسي، وذلك دون أن يسمى الأطراف الليبية الحاضرة فى الاجتماع.

وأوضح شعيب وفقا للإذاعة التونسية، أن المناقشات داخل مجلس النواب حول وثيقة الاتفاق السياسى لا تزال مستمرة، مضيفا أن الكثير من النواب المتحفظين عليها تبددت مخاوفهم كما أن أغلب النواب موافقين على التوقيع النهائى عليها.

ورأى أن الاتفاق السياسى الذى نتج عن اجتماعات مدينة الصخيرات المغربية هو وثيقة شاملة عالجت العديد من المسائل العالقة مثل الحدود والنازحين والمهجرين، فضلا عن قضايا إعادة بناء المؤسسات والمدن المنكوبة مثل بنغازى كما أنها لم تغفل طرفا على حساب الأخر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365